Боец подразделения «Орлан» ранен при детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боевом ранении в приграничье. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал военнослужащий местного подразделения «Орлан».
Инцидент произошёл при отражении воздушной атаки. Защитник сбил вражеский беспилотник, однако от последовавшей детонации получил серьёзную травму.
«При сбитии дрона с последующей детонацией мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки», — описал ситуацию губернатор.
Сослуживцы оперативно доставили раненого в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь, сейчас его жизнь вне опасности, дальнейшее восстановление будет проходить амбулаторно. Гладков также перечислил материальные разрушения, причинённые дронами в округе — в результате ударов двух беспилотников по селу получили повреждения служебный микроавтобус и легковая машина. Ещё одной атакой был повреждён частный дом.
Ранее сослуживец пострадавшего также был ранен: у бойца минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи доставила бойца в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.