10 мая, 10:15

Боец подразделения «Орлан» ранен при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боевом ранении в приграничье. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал военнослужащий местного подразделения «Орлан».

Инцидент произошёл при отражении воздушной атаки. Защитник сбил вражеский беспилотник, однако от последовавшей детонации получил серьёзную травму.

«При сбитии дрона с последующей детонацией мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки», — описал ситуацию губернатор.

Сослуживцы оперативно доставили раненого в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь, сейчас его жизнь вне опасности, дальнейшее восстановление будет проходить амбулаторно. Гладков также перечислил материальные разрушения, причинённые дронами в округе — в результате ударов двух беспилотников по селу получили повреждения служебный микроавтобус и легковая машина. Ещё одной атакой был повреждён частный дом.

«Пацаны, всех люблю»: Стали известны последние слова командира, который накрыл собой товарища во время атаки ВСУ

Ранее сослуживец пострадавшего также был ранен: у бойца минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи доставила бойца в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Дарья Денисова
