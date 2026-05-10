Владимир Зеленский — профессиональный комедиант, пытающийся играть в трагедию. Такую оценку киевского главарю дал министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что в истории порой случается обратный процесс, когда трагические события оборачиваются фарсом.

Поводом для комментария стал документ, подписанный Зеленский. Этим указом он «разрешил» проведение парада в российской столице.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уже дал оценку такому шагу. Представитель Кремля назвал произошедшее «цирком и клоунадой». Теперь к этой позиции присоединился и глава МИД.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал указ Зеленского, которым тот якобы «разрешает» Москве проведение торжеств. Представитель Кремля подчеркнул, что России не требуется чьё-либо разрешение для проведения Парада Победы. Он также добавил: «Горе тому, кто пытается подтрунивать над Днём Победы».