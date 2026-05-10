Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 10:45

Ушаков: Неправильно говорить, что США «бросают» украинскую тему

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился с мнением, что Соединенные Штаты теряют интерес к украинскому вопросу. Свою точку зрения он озвучил в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Дипломат прокомментировал высказывания госсекретаря США Марко Рубио. По словам Ушакова, ощущение, будто Вашингтон «бросает» эту проблематику, является ошибочным.

В качестве аргумента представитель Кремля привел текущую активность по дипломатическим каналам. Об этом как раз свидетельствуют наши телефонные контакты, пояснил он.

Отдельно помощник главы государства выделил инициативу о перемирии, которую ранее озвучил американский лидер. Россия эту идею поддержала.

«То есть американцы работают», — заключил Ушаков.

Лавров: Если США не могут продвигать соглашения Аляски, то это не проблема РФ

Напомним, ранее Рубио допустил выход США из переговоров по Украине. По его словам, несмотря на активную роль Вашингтона, усилия «застопорились» и не дали никаких результатов. В Кремле прокомментировали слова госсекретаря, предупредив о долгом пути к мирному соглашению с Украиной.

Никита Никонов
