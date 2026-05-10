Ушаков: Неправильно говорить, что США «бросают» украинскую тему

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился с мнением, что Соединенные Штаты теряют интерес к украинскому вопросу. Свою точку зрения он озвучил в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Дипломат прокомментировал высказывания госсекретаря США Марко Рубио. По словам Ушакова, ощущение, будто Вашингтон «бросает» эту проблематику, является ошибочным.

В качестве аргумента представитель Кремля привел текущую активность по дипломатическим каналам. Об этом как раз свидетельствуют наши телефонные контакты, пояснил он.

Отдельно помощник главы государства выделил инициативу о перемирии, которую ранее озвучил американский лидер. Россия эту идею поддержала.

«То есть американцы работают», — заключил Ушаков.

Напомним, ранее Рубио допустил выход США из переговоров по Украине. По его словам, несмотря на активную роль Вашингтона, усилия «застопорились» и не дали никаких результатов. В Кремле прокомментировали слова госсекретаря, предупредив о долгом пути к мирному соглашению с Украиной.