26-летняя Ирина Самородова, которая вела блог о похудении, после негативных комментариев в соцсетях решила пройти дополнительное обследование. В результате у неё выявили увеличение щитовидной железы и множественные новообразования. Об это она рассказала Telegram-каналу Baza.

Хейт в соцсетях помог россиянке вовремя выявить опухоль щитовидной железы. Фото © Telegram / Baza

Девушка начала вести блог о снижении веса и проходила лечение под наблюдением эндокринолога: сначала использовала специальные препараты, а затем решилась на операцию по уменьшению желудка. При стартовом весе 111 кг у неё наблюдались гормональные нарушения, из-за которых, по её словам, шея всегда выглядела более плотной. Однако, когда вес начал снижаться, Ирина заметила, что область шеи практически не меняется.

Это также стало заметно подписчикам в соцсетях, которые начали оставлять колкие комментарии под её фото и видео. Хотя перед началом похудения и перед операцией девушка уже проходила обследования и сдавала анализы, под давлением обсуждений в сети она решила перепроверить состояние здоровья.

Повторное УЗИ показало увеличение щитовидной железы и наличие множественных новообразований в эндокринном органе. Сейчас Ирина сдала дополнительные анализы, чтобы врачи определили, потребуется ли хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что сдача анализов крови важна не только при появлении симптомов, но и для профилактики заболеваний. Лабораторные исследования позволяют оценить общее состояние организма и выявить патологии на ранних стадиях.