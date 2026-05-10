В Новосибирской области не стали возбуждать дело после смерти главы ветслужбы

Смерть Сергея Тура, который руководил отделом ветслужбы Новосибирской области, официально признали некриминальной. В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что уголовное преследование по этому поводу запускать не стали.

В ведомстве пояснили: событие не носит криминального характера, поэтому и оснований для преследования нет. Проверку завершили, состав преступления не нашли.

О смерти Сергея Тура сообщалось 29 апреля. В его окружении утверждали, что причиной могла стать остановка сердца.