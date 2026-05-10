Силы ПВО Эмиратов заявили о перехвате двух иранских дронов

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщило о перехвате двух беспилотников. Аппараты запущены с территории соседнего Ирана, утверждает ведомство.

Система противовоздушной обороны сработала штатно. Жертв и разрушений удалось избежать.

С начала текущего конфликта ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых и 2265 беспилотников.

Власти ОАЭ вновь призвали к деэскалации, пообещав и впредь жёстко пресекать любые посягательства на своё воздушное пространство.

Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран принимал оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ. Дипведомство также призвало Абу-Даби отказаться от соучастия в действиях американской стороны. Власти Эмиратов осудили это заявление.