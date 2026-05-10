10 мая, 11:57

Силы ПВО Эмиратов заявили о перехвате двух иранских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов сообщило о перехвате двух беспилотников. Аппараты запущены с территории соседнего Ирана, утверждает ведомство.

Система противовоздушной обороны сработала штатно. Жертв и разрушений удалось избежать.

С начала текущего конфликта ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых и 2265 беспилотников.

Власти ОАЭ вновь призвали к деэскалации, пообещав и впредь жёстко пресекать любые посягательства на своё воздушное пространство.

Катар провёл первое судно с СПГ через Ормузский пролив с начала конфликта

Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран принимал оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ. Дипведомство также призвало Абу-Даби отказаться от соучастия в действиях американской стороны. Власти Эмиратов осудили это заявление.

Дарья Денисова
