МИД ОАЭ осудил заявление Ирана о ракетных обстрелах

Объединённые Арабские Эмираты выступили с осуждением заявления Министерства иностранных дел Ирана. Об этом сообщила пресс-служба МИД ОАЭ.

Накануне иранский МИД заявил, что Тегеран принимал оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ. Ведомство также призвало Абу-Даби отказаться от соучастия в действиях американской стороны. В ответ на это эмиратский МИД подчеркнул категорическое неприятие любых обвинений и угроз.

«ОАЭ самым решительным образом осудили заявление министерства иностранных дел Ирана, подтвердив своё категорическое неприятие любых обвинений или угроз, направленных против их суверенитета, национальной безопасности или независимого принятия решений», — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

В понедельник минобороны ОАЭ сообщило о перехвате двенадцати баллистических ракет и четырёх беспилотников, предположительно выпущенных из Ирана. Один из дронов вызвал сильный пожар в нефтяной промышленной зоне эмирата Фуджейра.

Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов выступили с заявлением после возобновления иранских ударов по гражданской инфраструктуре. В Министерстве иностранных дел ОАЭ подчеркнули, что оставляют за собой законное право ответить на эти атаки. Удары квалифицировали как «иранские террористические атаки». Абу-Даби предупредил, что не допустит покушений на свою безопасность и возложил на Иран полную ответственность за последствия этих нападений.