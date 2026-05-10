«Код Непокорённых-2026»: Сенатор Волошин дал старт экспедиции, призвав оживить карту боевой славы

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин выступил на старте молодёжной экспедиции «Код Непокорённых-2026». Он призвал воспринимать главные сражения Великой Отечественной войны не как сухие даты для экзамена, а как живую карту народного подвига.

«За каждым названием стоит место, где решалась судьба страны», — приводит слова Волошина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сенатор перечислил ключевые битвы и их значение. Оборона Брестской крепости продемонстрировала сопротивление врагу с первых часов войны. Битва под Москвой развеяла миф о непобедимости нацистской армии. Сталинградское сражение стало переломным моментом, после него противник утратил стратегическую инициативу.

Волошин добавил, что Курская битва и бои на Прохоровском поле показали мощь советской армии, промышленности и тыла. Битва за Днепр открыла путь к освобождению обширных территорий. Операция «Багратион» нанесла один из крупнейших ударов по вермахту и вернула свободу Белоруссии. Прорыв блокады Ленинграда стал символом стойкости города, пережившего голод, холод и постоянные обстрелы.

Сенатор указал, как Севастополь, Воронеж и Берлинское направление демонстрируют, что Победа складывалась из тысяч сражений, переправ, наступлений и решений солдат. Когда молодёжь воспринимает войну через конкретные города, рубежи и судьбы, память перестаёт быть абстрактной. Она превращается в личное понимание цены мира, долга перед павшими и силы народа, который выстоял.

Ранее под Калининградом поисковики обнаружили обломки советского штурмовика Ил-2. Экипаж этого самолёта числился пропавшим без вести со времён Великой Отечественной войны. Во время экспедиции специалисты также нашли останки 25 солдат. Сейчас поисковики проверяют версию — Ил-2 мог принадлежать экипажу капитана Машковцева и стрелка Михеева.