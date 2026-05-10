«Вспомнил КВН»: Ушаков высмеял скандальный приказ Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы. Он предположил, что это может быть связано с прошлым экс-комика в КВН.

«Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», — сказал Ушаков в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Напомним, что Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что «праздников нет». Он также назвал несерьёзной идею перемирия на время празднования. По его словам, остановка боевых действий на один день ради парада не выглядит серьёзной инициативой.