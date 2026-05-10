Татьяна Брухунова показала повзрослевшую дочь от 80-летнего Петросяна

Татьяна Брухунова выбралась в Санкт-Петербург, прихватив с собой малышку Матильду, дочь от Евгения Петросяна. У пары есть своя жилплощадь в самом сердце Северной столицы. В своем блоге Татьяна показала свежие фотографии двухлетней дочери, которая заметно подросла.

Брухунова поделилась снимком повзрослевшей дочери 80-летнего Петросяна.

На снимках девочка запечатлена сидя на подоконнике на фоне городских пейзажей Северной столицы. Матильда позирует в уютной детской пижаме, а рядом с ней стоит букет белоснежных лилий.

Напомним, осенью 2023 года Татьяна стала мамой, родив дочку в официальном браке с Евгением Петросяном. Почти полгода супруги не афишировали пополнение в семье и лишь весной 2024-го впервые рассказали общественности о рождении наследницы. Однако по-прежнему не афишируют детали жизни малышки и скрывают её от посторонних глаз.