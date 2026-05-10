Крупный пожар разгорелся на предприятии в Свердловской области

В Свердловской области тушат крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Возгорание произошло в промышленной зоне Дегтярска по адресу: Объездная дорога, 6б. Огонь охватил два складских здания, бытовое помещение, два здания автосервисов и готовую продукцию, которая хранилась на открытой территории предприятия.

В МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара на жилой сектор нет. К тушению привлекли около 50 человек и 18 единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили, что площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. метров. Пожар удалось локализовать, тушение продолжается.

Ранее в посёлке Бисерть, расположенном в Свердловской области, пожарным удалось справиться с огнём, который успел уничтожить семь частных домов. Из-за сильного ветра существовала опасность, что пламя перекинется на соседние участки. По информации регионального управления МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.