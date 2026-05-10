Курьер поймал редчайшую рыбу весом два килограмма и установил рекорд

Житель Мидлтауна (Огайо) Джесси Миллер планировал обычный рабочий день, но судьба распорядилась иначе. Перед вечерней сменой мужчина решил половить рыбу на реке Грейт-Майами-Ривер.

Американец забросил несколько удочек. Вскоре поплавок резко ушёл под воду. Вытащив добычу, 29-летний курьер сначала принял её за окуня — уж больно крупной была, сообщает Outdoor Life.

«Но рот у неё был слишком большой, и я понял, что это краппи. Она была похожа на белого, но выглядела как-то иначе. Я начал считать шипы у неё на спине, чтобы определить вид, и понял, что это, возможно, гибрид», — вспоминает счастливчик.

Рыба потянула на 1,95 килограмма. Эксперты департамента природных ресурсов подтвердили уникальность улова: оказалось, это гибрид чёрного и белого краппи. Проблема была в том, что в штате не существовало категории для регистрации таких гибридов. После обращения Миллера чиновники создали её специально для него. Теперь его имя почти наверняка останется первым в истории этой номинации.

