«Ребята, вы должны работать»: Стинг лишает шестерых детей наследства в 550 млн долларов

Британский музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Мэттью Томас Самнер) вновь подтвердил своё давнее намерение не оставлять наследство шестерым детям. Как сообщает издание People, состояние исполнителя хита Desert Rose оценивается в 550 миллионов долларов.

Отмечается, что 74-летний артист впервые заявил о таком решении ещё в 2014 году, и с тех пор его позиция не изменилась. По словам певца, все его дочери и сыновья обладают прекрасной трудовой этикой — будь то врождённое качество или результат воспитания.

«Я сказал им: «Ребят, вы должны работать. Я трачу наши деньги. Я плачу за ваше образование. У вас всё есть. Идите работайте». Никакой жестокости здесь нет. Мне кажется, что в этом и есть доброта и вера в то, что они сами всего добьются. Мои дети стойкие», — ответил он.

Освобождать их от необходимости работать музыкант называет издевательством, в котором никогда не хочет оказаться повинен. Он выражает надежду, что его дети сами найдут свой путь в жизни.

От первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти (1976–1984) у Стинга остались двое — 49-летний сын Джо и 44-летняя дочь Фуксия. Во втором браке с Труди Стайлер, заключённом в 1992 году, родилось ещё четверо: дочери Микки (42 года) и Элиот (35 лет), а также сыновья Джейк (40 лет) и Джакомо (30 лет).

Ранее сообщалось, что принц Гарри потратил значительную часть наследства, доставшегося ему от принцессы Дианы и королевы-матери Елизаветы II. После разрыва с британской королевской семьёй в 2020 году Гарри лишился прежней финансовой опоры. Теперь ему приходится рассчитывать в основном на собственные доходы. У принца имелось около десяти миллионов долларов, унаследованных от матери.