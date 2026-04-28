Кто получит наследство трижды женатого Алексея Пиманова? Юрист раскрыл все тонкости

После смерти ведущего Алексея Пиманова общественность заинтересовалась судьбой его многомиллионного наследства. Юрист Александр Хаминский отметил, что процесс распределения собственности может оказаться непростым из-за биографии покойного: мужчина был женат трижды. Мнение он высказал в беседе с aif.ru.

Специалист пояснил: если при прошлых разводах бывшие супруги не делили нажитое, они могут заявить права на часть собственности.

«У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе», — уточнил эксперт.

Отдельного внимания заслуживает имущество, приобрётенное в последнем союзе с актрисой Ольгой Погодиной. По закону, половина этих активов принадлежит вдове, и лишь остаток подлежит разделу между наследниками первой очереди.

Если завещание отсутствует, претендентами на доли выступают супруга, родители и все дети покойного. При наличии юридического документа распределение пройдет строго по воле усопшего, однако закон защищает права несовершеннолетних отпрысков и пожилых иждивенцев — им в любом случае полагается обязательная доля.

В активе режиссера числится недвижимость в столице, а также исключительные права на многочисленные кино- и телепроекты. При этом некоторые объекты, такие как коттедж в Можайском районе, юридически являются собственностью нынешней жены, а подмосковный дом достался второй супруге еще при расставании.

Напомним, на церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его вдова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь. Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности.

Алексей Пиманов скоропостижно ушёл из жизни 23 апреля 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ведущего программы «Человек и закон» похоронили 27 апрела на Троекуровском кладбище.