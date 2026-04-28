28 апреля, 05:25

Кто получит наследство трижды женатого Алексея Пиманова? Юрист раскрыл все тонкости

Обложка © Life.ru

После смерти ведущего Алексея Пиманова общественность заинтересовалась судьбой его многомиллионного наследства. Юрист Александр Хаминский отметил, что процесс распределения собственности может оказаться непростым из-за биографии покойного: мужчина был женат трижды. Мнение он высказал в беседе с aif.ru.

Специалист пояснил: если при прошлых разводах бывшие супруги не делили нажитое, они могут заявить права на часть собственности.

«У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе», — уточнил эксперт.

Отдельного внимания заслуживает имущество, приобрётенное в последнем союзе с актрисой Ольгой Погодиной. По закону, половина этих активов принадлежит вдове, и лишь остаток подлежит разделу между наследниками первой очереди.

Если завещание отсутствует, претендентами на доли выступают супруга, родители и все дети покойного. При наличии юридического документа распределение пройдет строго по воле усопшего, однако закон защищает права несовершеннолетних отпрысков и пожилых иждивенцев — им в любом случае полагается обязательная доля.

В активе режиссера числится недвижимость в столице, а также исключительные права на многочисленные кино- и телепроекты. При этом некоторые объекты, такие как коттедж в Можайском районе, юридически являются собственностью нынешней жены, а подмосковный дом достался второй супруге еще при расставании.

Напомним, на церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его вдова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь. Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности.

«Ты никуда не уйдёшь»: Ольга Погодина произнесла пронзительную речь у гроба Алексея Пиманова
Алексей Пиманов скоропостижно ушёл из жизни 23 апреля 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ведущего программы «Человек и закон» похоронили 27 апрела на Троекуровском кладбище.

Оксана Попова
