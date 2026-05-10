Российские гребцы выиграли золото на этапе Кубка мира в Венгрии

Россияне Захар Петров и Иван Штыль одержали победу на первом этапе Кубка мира в каноэ-двойках на спринтерской дистанции 500 метров. Соревнования прошли в венгерском Сегеде.

Финишное время победителей составило 1 минуту 35,90 секунды, чего оказалось достаточно для первого места. Вторую позицию заняли спортсмены из Италии. Бронзовые награды достались бразильскому экипажу, завершившему заезд третьим.

Пятый результат в финале показали ещё одни россияне — Алексей Коровашков и Матвей Арсенов. Этап Кубка мира в Венгрии является первым рейтинговым стартом в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Всего в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации каноэ выступают 24 российских спортсмена.

Ранее сообщалось, что на этапе Кубка мира по гребле на каноэ в Венгрии произошла необычная ситуация после финала на дистанции 1000 метров. Чешский каноист Мартин Фукса и россиянин Захар Петров показали практически одинаковый результат, разница между ними составила всего 0,01 секунды. После проверки у чеха отобрали победу и отдали её россиянину. При этом Фукса обиделся и отказался выходить на награждение.