Российские гребцы выиграли золото на этапе Кубка мира в Венгрии
Петров и Штыль выиграли золото на этапе Кубка мира в каноэ-двойках на 500 метров
Обложка © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
Россияне Захар Петров и Иван Штыль одержали победу на первом этапе Кубка мира в каноэ-двойках на спринтерской дистанции 500 метров. Соревнования прошли в венгерском Сегеде.
Финишное время победителей составило 1 минуту 35,90 секунды, чего оказалось достаточно для первого места. Вторую позицию заняли спортсмены из Италии. Бронзовые награды достались бразильскому экипажу, завершившему заезд третьим.
Пятый результат в финале показали ещё одни россияне — Алексей Коровашков и Матвей Арсенов. Этап Кубка мира в Венгрии является первым рейтинговым стартом в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Всего в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации каноэ выступают 24 российских спортсмена.
Ранее сообщалось, что на этапе Кубка мира по гребле на каноэ в Венгрии произошла необычная ситуация после финала на дистанции 1000 метров. Чешский каноист Мартин Фукса и россиянин Захар Петров показали практически одинаковый результат, разница между ними составила всего 0,01 секунды. После проверки у чеха отобрали победу и отдали её россиянину. При этом Фукса обиделся и отказался выходить на награждение.
Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.