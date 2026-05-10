Пожар в уральском посёлке, где загорелись жилые дома, полностью потушен

В Свердловской области ликвидировали возгорание, в результате которого выгорели семь частных домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар полностью потушен. Причина устанавливается», — сказали в министерстве.

Ситуацию взяло под особый надзор ведомство прокуратуры Нижнесергинского района, которое теперь следит за выяснением всех деталей случившегося. Окончательный вердикт о том, что именно спровоцировало воспламенение, смогут дать только профильные специалисты по итогам назначенной экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в посёлке Бисерть, расположенном в Свердловской области, пожарным удалось локализовать огонь, который успел уничтожить семь частных домов. Из-за сильного ветра существовала опасность, что пламя перекинется на соседние участки. По информации регионального управления МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров.