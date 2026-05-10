Хайп иноагентов закончился: Улицкая*, Сорокин*, Зыгарь* и Акунин** больше не зарабатывают миллионы на Западе

Писатели Людмила Улицкая*, Михаил Зыгарь*, Владимир Сорокин* и Борис Акунин** столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами за границей — прежние большие заработки остались в прошлом, теперь у них нет плотных гастрольных графиков и щедрых гонораров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, обобщивший данные о выступлениях и доходах иноагентов.

Самое тяжёлое финансовое положение среди всех четверых сложилось у Бориса Акунина** в британской столице. Самый пик его гастрольной карьеры пришёлся на 2022–2023 годы — тогда он объезжал десятки городов с выступлениями, сейчас же творческие вечера проходят лишь изредка, не чаще одного раза в два месяца, и только на площадке London Library. К тому же автор не радует читателя новыми романами, его британское юрлицо закрыли с долгами, а фонд True Russia прекратил существование. Вдобавок российский суд наложил арест на банковские счета жены писателя на сумму шесть миллионов рублей и оштрафовал самого Акунина**.

Михаил Зыгарь* дал интервью Forbes, в котором пожаловался на резкое обрушение своих американских доходов. В осенний период 2023 года артист объехал с авторскими читками-спектаклями 18 городов по обе стороны Атлантики — от Европы до США, однако аншлага не случилось ни на одной площадке, несмотря на то что к участию он привлёк Чулпан Хаматову* и Монеточку*. Сборы от этого турне оказались крайне незначительными: если на родине Зыгарь* ежегодно получал около 70 миллионов рублей, то сейчас его иностранный заработок не дотягивает и до 100 тысяч долларов, составляя примерно 50–100 тысяч.

Владимир Сорокин* за два года берлинской жизни организовал примерно десять творческих вечеров, и проходили они по большей части в крошечных арт-пространствах. Автор не балует публику свежими романами на русском языке, существуя исключительно на переиздания старых произведений, и даже крохотные залы не могут похвастаться полной посадкой.

Людмила Улицкая*, которой уже 82 года, практически исчезла из немецкого медийного пространства: за последние 24 месяца у неё не случилось ни одной премьеры, ни одного публичного выхода на сцену. После скандала с пранкерами издательский дом «АСТ» заблокировал полагающиеся ей отчисления, отечественные книжные хранилища одно за другим изымают её труды с полок, а спрос на её продукцию внутри России серьёзно упал.

Как отмечает телеграм-канал, причина всех трудностей одна и та же: без доступа к российскому рынку вернуть себе прежние финансовые высоты невозможно. Западная аудитория утратила интерес к громким именам уехавших деятелей и более не желает выкладывать за их выступления былые гонорары.

