Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 13:39

«Ей бы заткнуться»: Фон дер Ляйен отчитали в соцсетях за молчание о победе СССР над фашизмом

В Сети раскритиковали фон дер Ляйен за поздравление ко Дню Европы на 9 Мая

Обложка © X / Ursula von der Leyen

Пользователи соцсети X резко отреагировали на поздравление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Днём Европы, обвинив её в игнорировании роли СССР в победе над фашизмом. Отдельные пользователи заявили, что исторический вклад СССР должен быть признан и отражён в подобных обращениях.

«Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться», — отметил пользователь.

Другие комментаторы подчеркнули, что 9 мая связано с капитуляцией нацистской Германии и победой советских войск. В дискуссии звучали и обвинения в адрес главы Еврокомиссии, а также призывы к её отставке.

В ЕС увидели в словах фон дер Ляйен «карт-бланш» для Зеленского на удары по Параду Победы

Ранее в Ирландии подвергли критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором, по его словам, не была отражена роль Советского Союза в победе над нацизмом и послевоенном установлении мира в Европе. Подход брюссельских структур к трактовке 9 мая выглядит искажённым.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
