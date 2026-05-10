Пользователи соцсети X резко отреагировали на поздравление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Днём Европы, обвинив её в игнорировании роли СССР в победе над фашизмом. Отдельные пользователи заявили, что исторический вклад СССР должен быть признан и отражён в подобных обращениях.

«Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться», — отметил пользователь.

Другие комментаторы подчеркнули, что 9 мая связано с капитуляцией нацистской Германии и победой советских войск. В дискуссии звучали и обвинения в адрес главы Еврокомиссии, а также призывы к её отставке.

Ранее в Ирландии подвергли критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором, по его словам, не была отражена роль Советского Союза в победе над нацизмом и послевоенном установлении мира в Европе. Подход брюссельских структур к трактовке 9 мая выглядит искажённым.