«Если не боретесь, о вас вытрут ноги»: Орбан дал совет новому правительству Венгрии
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к новому кабинету, сформированному партией «Тиса». Экс-глава правительства призвал коллег не отказываться от отстаивания суверенитета страны перед лицом Брюсселя.
Политик заявил, что сдача национальных интересов ради денег или политических дивидендов станет исторической ошибкой.
«Новые ребята должны очень чётко понимать одну вещь: если вы не боретесь за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги», — предупредил Орбан в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана. Смена власти произошла после парламентских выборов, на которых победы одержали оппозиционные силы.
