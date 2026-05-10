В Иране задержаны две шпионские группы «Моссада»

В Иране заявили о задержании двух групп, которые, по версии властей, связаны с израильской разведкой «Моссад». В ходе одной из операций произошла перестрелка, в которой был убит один из подозреваемых. Об этом сообщили в министерстве разведки страны.

«Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырёх человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами (министерства)», — говорится в сообщении.

Вторая группа, как утверждается, действовала сразу в нескольких регионах страны. Задержания прошли в провинциях Керман на юго-востоке и Альборз на севере Ирана. Во время обысков у задержанных изъяли арсенал оружия: пистолеты Colt с глушителями, бронежилет, ружьё Winchester, снайперскую винтовку, боеприпасы, а также терминал Starlink.

Дополнительно силовики сообщили о задержании ещё одного человека на севере страны при попытке пересечения границы. По версии ведомства, он собирался передать иностранным спецслужбам данные о военных объектах в провинции Казвин.

Ранее в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении трёх человек, которых власти страны считают агентами израильской разведки «Моссад». Мехди Расули (сын Алирезы), Мохаммад Реза Мири (сын Насера) и Эбрахим Долатабади были признаны виновными в причастности к деятельности, которую в Тегеране связывают с израильскими спецслужбами и внутренними беспорядками.