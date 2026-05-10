10 мая, 14:20

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

В массовом ДТП под Нижним Тагилом один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Под Нижним Тагилом в Свердловской области произошло массовое ДТП — один человек погиб и ещё шестеро получили травмы. Такую информацию распространила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в воскресенье на 142-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», где, по предварительной информации ведомства, столкнулись три автомобиля. В результате этого инцидента один из участников движения скончался на месте, а шестеро других получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативная группа. Сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибшего и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на федеральной трассе Нижний Новгород — Саратов столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате пострадали четверо человек, включая троих детей. Инцидент произошёл в воскресенье в 10 утра на 441-м километре дороги Р-158. Там столкнулись легковой автомобиль Exeed под управлением мужчины 1984 года рождения и автобус Yotong, за рулём которого находился водитель 1974 года.

Юлия Сафиулина
