FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области, ранен мирный житель

В приграничном районе Курской области снова пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал частное домовладение в посёлке Песчанский Беловского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате удара осколочное ранение ноги получил 52-летний мужчина. Сейчас ему оказывают первую помощь, затем пострадавшего направят в лечебное учреждение Курска.

«Оказываем первую помощь и направляем в Курск. Желаю скорейшего выздоровления», — написал глава региона.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в посёлке Хотмыжск Белгородской области от атаки украинских дронов пострадала мирная жительница. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, женщина получила баротравму при детонации одного из двух БПЛА. Скорая помощь приехала на место, врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.