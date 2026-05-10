Подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Обложка © Life.ru
В Петровском районе Донецка подросток получил ранения после детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшего доставили в больницу. О происшествии сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Уточняется, что пострадавший 2010 года рождения. Состояние раненого потребовало срочной госпитализации, его доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее боевое ранение получил военнослужащий подразделения «Орлан» в приграничном Шебекинском округе Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка во время отражения воздушной атаки. Военный сумел сбить вражеский беспилотник, однако после его детонации получил травмы.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.