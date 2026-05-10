10 мая, 14:19

Подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Обложка © Life.ru

В Петровском районе Донецка подросток получил ранения после детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшего доставили в больницу. О происшествии сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Уточняется, что пострадавший 2010 года рождения. Состояние раненого потребовало срочной госпитализации, его доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ 9 и 10 мая
Ранее боевое ранение получил военнослужащий подразделения «Орлан» в приграничном Шебекинском округе Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка во время отражения воздушной атаки. Военный сумел сбить вражеский беспилотник, однако после его детонации получил травмы.

Милена Скрипальщикова
  ДНР
