Герой мема «Полтавский поджигатель» сбежал из ВСУ и пообещал сжечь военкомат

Виталий Чепурко, известный по мему «Мне нравится, как оно горит», вновь привлёк к себе внимание. На этот раз мужчина заявил, что самовольно покинул часть (СЗЧ) и пригрозил сжечь военкомат — соответствующее видео появилось в сети.

«Полтавский поджигатель» грозит военкомату новой акцией.

«Полтавским поджигателем» его прозвали ещё в 2010-м после серии поджогов дверей в многоэтажках. Тогда он объяснил свои действия просто: «Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся… А я стою внизу и смеюсь». За эти «хобби» Чепурко получил 5,5 года тюрьмы.

Пока неясно, где сейчас находится беглый пироман и приведёт ли он свои угрозы в исполнение. Местные правоохранители, вероятно, уже взяли ситуацию на контроль. В опубликованном видеоролике заметно постаревший Чепурко заявляет, что не просто так ушёл в самовольное оставление части, так как обещал «пацанам из 25-й зоны, чтоб спалю полтавский ТЦК».