Экономическую политику Трампа не поддерживают почти 60% американцев

Рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей продолжают снижаться. Такие данные приводятся в опросах, на которые ссылается Financial Times.

Опросы показывают, что негативное отношение к действиям президента США усиливается сразу по нескольким направлениям. Экономическую политику Трампа не поддерживают почти 58% зарегистрированных избирателей, которые заявили, что «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют его шаги в этой сфере. Отдельно фиксируется высокая доля недовольства его позицией по войне с Ираном.

В этом вопросе около 54% респондентов также высказались против действий президента, тогда как поддержка остаётся на уровне 39%.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 34%. Предыдущие результаты фиксировали показатель на уровне 36%, что указывает на дальнейшее падение поддержки. Негативная динамика связана с ситуацией вокруг Ирана, а также с ростом стоимости жизни в США.