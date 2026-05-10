Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинская сторона не хочет отводить свои подразделения с территории Донбасса. Соответствующее мнение он высказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».

Дипломат уточнил, что без выполнения этого условия любые дипломатические контакты теряют смысл. По его выражению, можно организовать десятки раундов, но толку от них не будет.

Представитель Кремля подчеркнул: ситуация очевидна для всех участников процесса. В украинской столице это тоже прекрасно осознают, однако отказываются идти на разумные меры. По словам Ушакова, мешает позиция европейских союзников, при поддержке которых киевский режим даже не приступает к обсуждению данной темы.

При этом Ушаков отметил, что вторая сторона конфликта знает о неизбежности такого исхода. Там понимают необходимость отвода сил и осознают, что рано или поздно всё равно будут вынуждены сделать это.

Ранее на Украине заявили, что президент США Дональд Трамп может склонить Владимира Зеленского к уступкам по Донбассу. Взаимодействие Дональда Трампа и Владимира Путина продолжается и приносит ощутимые результаты в переговорном процессе, отмечают украинские журналисты.