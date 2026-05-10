10 мая, 15:04

Хаски пропала при переезде и нашлась через 12 лет за 2 тыс. километров от дома

Обложка © chatgpt

В США 13-летняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после пропажи. Найти владельца помог микрочип, сообщает People.

Собака исчезла в 2014 году, когда её хозяин переезжал из штата Нью-Мексико в Техас. Больше десяти лет о судьбе Сьерры ничего не было известно. В апреле этого года её нашли уже во Флориде — более чем за 2,2 тыс. километров от дома.

Хаски попала в приют в тяжёлом состоянии. Сотрудники проверили собаку и обнаружили вживлённый микрочип. Благодаря данным на чипе работники приюта смогли связаться с хозяином, который уже не надеялся снова увидеть своего питомца. В итоге Сьерру вернули домой после долгих лет исчезновения.

Ранее похожий случай произошёл в Подмосковье. В Павлово-Посадском городском округе микрочип помог вернуть домой собаку, которая потерялась во время прогулки. Метиса небольшого терьера заметил на улице местный житель. Животное было без хозяина, и мужчина решил не проходить мимо. Он забрал собаку к себе, а затем отвёл её в частную ветеринарную клинику на осмотр и проверку чипа. Специалисты считали уникальный код, по которому удалось установить данные владельца и связаться с ним.

Николь Вербер
