В архивах ФБР нашли описания обломков НЛО и существ ростом 120 см

ФБР опубликовало документы, в которых описываются сообщения об обломках предполагаемых НЛО и существах ростом около 120 см. Об этом пишет Daily Mail, а также ряд зарубежных СМИ со ссылкой на рассекреченные материалы.

Речь идёт о документах, связанных с волной наблюдений НЛО в 1960-х годах. В одном из меморандумов за октябрь 1966 года приводятся рассказы очевидцев о странных летательных аппаратах, которые могли бесшумно зависать в воздухе, резко ускоряться и якобы влиять на работу электромагнитного оборудования.

Отдельное внимание привлекли описания «экипажа» таких объектов. В документах говорится, что некоторые свидетели якобы видели существ ростом от 3,5 до 4 футов — примерно от 105 до 120 см. Они, по словам очевидцев, были одеты в нечто похожее на скафандры и шлемы.

В материалах также упоминаются предполагаемые обломки «летающих тарелок». Их описывали как фрагменты из неизвестного металла, включая магниевые сплавы и материал с микроскопическими сферами размером около 15 микрон. В документах утверждалось, что на некоторых образцах были следы повреждений, похожие на воздействие микрометеоритов.

При этом сами документы не доказывают существование внеземной жизни. Они фиксируют и пересказывают сообщения очевидцев, которые поступали во время массового интереса к теме НЛО в США и других странах.

Новая публикация стала частью более широкой кампании по раскрытию архивов, связанных с неопознанными воздушными явлениями. В подборку вошли документы, фото и видео, собранные разными американскими ведомствами, включая ФБР, Пентагон, NASA и разведывательные структуры.

Сайт американского Министерства войны, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, открыли около 340 млн раз. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл в соцсети X. Он назвал посетителей страницы «искателями истины». По словам представителя Пентагона, интерес к архивам оказался огромным уже в первые часы после публикации материалов.