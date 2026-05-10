В Казани простились с генералом полиции Тимерзяновым

В Казани прошла церемония прощания с генерал-майором полиции Ренатом Тимерзяновым. Он внёс большой вклад в борьбу с организованной преступностью в Татарстане и занимал пост помощника премьер-министра республики по СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Татарстана.

Гражданская панихида состоялась в Культурном центре имени Пушкина. Проститься с Тимерзяновым пришли сотни людей, в том числе коллеги по МВД, представители правительства и близкие. Церемонию открыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Ренат Закиевич всю свою жизнь служил нашей республике и нашей стране. Где бы он ни служил — он был примером для всех. Я считаю, что он — образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня - полицейский. Я знал его многие годы, когда он работал на разных должностях... Это большая утрата для всех», — сказал Минниханов.

Тимерзянов прошёл путь от участкового инспектора до первого заместителя министра МВД по Татарстану. В 1990-е годы он участвовал в борьбе с ОПГ, после чего на скамье подсудимых оказались члены группировок «Хади Такташ», «Перваки» и «Тагирьяновские».

