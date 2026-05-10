Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Крыму и новых регионах

Эпидемиологическая ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях на данный момент остаётся стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова посетила Противочумную станцию Республики Крым в Симферополе и провела совещание с коллективом учреждения. На встрече обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. Отдельное внимание уделили задачам на предстоящий сезон.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас ситуация в этих регионах оценивается как стабильная. При этом Попова подчеркнула необходимость строго соблюдать меры профилактики и сохранять высокий уровень готовности к быстрому реагированию на возможные угрозы.

Противочумная станция Республики Крым является ключевым лабораторным звеном контроля за особо опасными и природно-очаговыми инфекциями. Учреждение обеспечивает биологическую безопасность не только Крыма, но и Херсонской и Запорожской областей. В центре работают современные лаборатории индикации, бактериологии и вирусологии. Также там есть блок для работы с инфицированными животными и центр секвенирования, который помогает выявлять патогены, расшифровывать их генетику и прогнозировать развитие ситуации.

Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что радиационная обстановка в России остаётся стабильной на фоне лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Специалисты усилили мониторинг в нескольких регионах, которые граничат с зоной отчуждения. Под особым контролем находятся Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области. На этих территориях измеряют мощность дозы гамма-излучения.