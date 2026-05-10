Тегеран пригрозил ответом на появление кораблей Франции и Британии в Ормузе

Иран предупредил западные страны о недопустимости появления их военных кораблей в Ормузском проливе. Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади назвал такие действия прямым путём к эскалации.

Дипломат отметил, что любое размещение судов в этой акватории под видом защиты судоходства на деле лишь нагнетает обстановку. Особое предупреждение он адресовал Парижу и Лондону.

По словам Гарибабади, если французские или британские корабли появятся в проливе для поддержки американцев, Иран даст жёсткий и немедленный ответ. В Тегеране призвали европейские столицы не усугублять ситуацию.

«Заверяем, что присутствие кораблей Франции, Великобритании или любой другой страны для поддержки действий США повлечёт решительный и незамедлительный ответ», — приводит его слова иранский телеканал Al Alam.

Ранее сообщалось, что эсминец Великобритании HMS Dragon может присоединиться к международной миссии по защите судоходства в Ормузском проливе. Роль Dragon будет сугубо оборонительной. Экипаж сосредоточится на обеспечении безопасного прохода торговых судов. Главная цель — дать коммерческим перевозчикам уверенность в стабильности транзита через пролив.