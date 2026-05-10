«Понесёте ответственность»: Олимпийский чемпион Аблязин высказался о «продаже» наград

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Денис Аблязин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он продаёт свои наградные медали. Информация об этом появилась на его официальной странице во «ВКонтакте».

«За подобную информацию и втягивание моей семьи вы понесёте ответственность!» — написал он обращение к инсайдерам.

Спортсмен, помимо прочего, поспешил успокоить своих близких и товарищей, заверив их, что его дела обстоят благополучно и поводов для беспокойства нет. Тем же, кого Аблязин причислил к представителям так называемой «жёлтой» прессы, он дал совет: вместо того чтобы фабриковать скандальные новости о нём и его семье, лучше заняться написанием материалов о погоде.

Напомним, ранее сообщалось, что Аблязин выставил на продажу медали Универсиады 2013 года в Казани. Появилась информация о том, что спортсмен решил расстаться с двумя серебряными и одной золотой наградой, запросив за комплект шесть миллионов рублей. Продажей занималась не сам гимнаст, а его жена, которая также якобы предлагала купить и золотую олимпийскую медаль с Игр в Токио.