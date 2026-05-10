Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, ранее преобразованный в бригаду «Форпост», несёт значительные потери в Черниговской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, подразделение было создано в 2015 году как 11-й Краматорский пограничный отряд. В 2024 году его преобразовали в бригаду и переименовали в «Форпост». В силовых структурах заявили, что сейчас именно это подразделение массово теряет личный состав в Черниговской области.

По словам собеседника, военнослужащие 11-го погранотряда теперь чаще всего упоминаются в сообщениях о потерях из этого региона. Он отметил, что пограничников вывели в Черниговскую область для восполнения потерь. Также источник агентства утверждает, что часть случаев связана с дистанционным минированием. По его словам, украинские пограничники гибнут, в том числе из-за действий своих же сослуживцев, которые занимаются установкой мин дистанционным способом.

Ранее сообщалось, что потери в Сумской области несёт так называемая элитная 78-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. По данным источника, стрелковые бои продолжаются в Мирополье и в районе Кондратовки. Для обороны села украинская сторона задействует наиболее мотивированных националистов из состава этой бригады.