Три человека пропали без вести после опрокидывания катера под Томском

В Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская пропали трое человек. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился в ночь на субботу недалеко от села Назино Александровского района. На борту находились четыре человека. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, а судьба остальных пока неизвестна.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники прокуратуры. Ведомство также проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности при эксплуатации маломерных судов.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области маломерное судно врезалось в берег Невы, травмы получили две женщины-пассажирки. Инцидент случился на акватории реки Невы вблизи села Отрадное. На борту находились пассажиры. В результате столкновения с береговой линией две женщины получили телесные повреждения.