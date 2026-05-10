День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 17:54

Три человека пропали без вести после опрокидывания катера под Томском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozov Sergio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozov Sergio

В Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская пропали трое человек. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился в ночь на субботу недалеко от села Назино Александровского района. На борту находились четыре человека. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, а судьба остальных пока неизвестна.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники прокуратуры. Ведомство также проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности при эксплуатации маломерных судов.

В Петербурге катер влетел в опору моста на канале Грибоедова
В Петербурге катер влетел в опору моста на канале Грибоедова

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области маломерное судно врезалось в берег Невы, травмы получили две женщины-пассажирки. Инцидент случился на акватории реки Невы вблизи села Отрадное. На борту находились пассажиры. В результате столкновения с береговой линией две женщины получили телесные повреждения.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Прокуратура
  • ЧП
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar