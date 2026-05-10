При взрыве гранаты в Сумской области пострадали трое полицейских

В городе Ахтырка Сумской области полицейские подтвердили факт подрыва гранаты, в результате которого ранения получили трое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошёл после того, как наряд полиции прибыл на вызов о мужчине с гранатой. Во время попытки переговоров мужчина взорвал боеприпас. Помимо трёх полицейских, пострадали также сам мужчина и один гражданский. Все раненые госпитализированы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что до этого мужчина угрожал взорвать гранату в одном из заведений. После эвакуации посетителей его вывели на улицу, где и произошёл взрыв.