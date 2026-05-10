Ормузский кризис запустил цепную реакцию: Под угрозой ещё три ключевых пролива

Кризис в Ормузском проливе может создать опасный прецедент для других регионов мира. Об этом в эфире Sky News заявил военный аналитик Майкл Кларк.

По его словам, ситуация, при которой Иран и США фактически остановили судоходство в одном из важнейших морских коридоров, может стать примером для других государств. Кларк считает, что Китай способен использовать действия администрации американского лидера Дональда Трампа как аргумент для ограничения доступа в Тайваньский пролив.

Ещё одной потенциальной зоной риска эксперт назвал Малаккский пролив. По его мнению, спор между Индонезией и Малайзией может осложнить судоходство на этом направлении. Также под угрозой может оказаться Баб-эль-Мандебский пролив, где активны йеменские хуситы, поддерживающие Иран.

Аналитик считает, что хаос вокруг Ормуза заставит страны Ближнего Востока активнее строить трубопроводы для поставки энергоресурсов в обход уязвимых морских маршрутов. При этом Суэцкий и Панамский каналы, по оценке Кларка, сейчас не находятся под таким же риском.

Ранее Life.ru писал, что война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива повлияли и на ситуацию с ресурсами. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами из-за нарушений поставок из Персидского залива. По оценке Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти снижались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель превысил предыдущий пик квартального сокращения. Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты.