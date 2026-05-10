10 мая, 18:13

Многодетная мать из Уфы умерла в санатории после ингаляции с ромашкой

В башкирском санатории во время процедур потеряла сознание и скончалась многодетная мать из Уфы Елена Лукманова. Об этом пишет kp.ru.

Женщина отдыхала в учреждении на новогодних каникулах вместе с мужем и двумя младшими детьми. 9 января супруги отправились на ингаляции с ромашкой. В какой-то момент Лукмановой стало плохо — она отложила маску и воспользовалась собственным лекарством от астмы.

По словам её мужа, прибывший врач дал пациентке препарат и сделал противоаллергенный укол. Буквально через пару минут у неё подкосились ноги, и она упала. Вызванная скорая помощь приехала оперативно, но спасти россиянку не удалось.

Вскрытие показало причину смерти — анафилактический шок. Супруг погибшей считает, что произошедшее — вина сотрудников санатория. В издании также уточнили, что с момента трагедии прошло четыре месяца, а уголовное дело дважды возбуждали и дважды отменяли по решению прокуратуры.

В Следственном комитете по Башкирии журналистам сообщили, что назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве добавили, что процессуальное решение примут по результатам разбирательства.

Ранее верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил приговор медсестре частного санатория в Нальчике, которую признали виновной в заражении более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ. Апелляционная инстанция не стала менять решение Нальчикского городского суда — наказание оставили без корректировок.

Юлия Сафиулина
