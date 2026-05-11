Врач назвал три вопроса, чтобы отличить сердечный отёк от почечного

Причина отёков ног может скрываться в неправильной работе венозной или лимфатической системы, и понять её помогает простой тест из трёх вопросов. Об этом «Газете.ru» рассказал врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Специалист советует проверить себя по трём пунктам. Первый: когда вы замечаете следы от носков или резинок — под вечер, ближе к окончанию рабочего дня или сразу после пробуждения? Второй: если надавить на припухшую голень, останется ли ямка, которая медленно разглаживается (след не исчезает 10–20 секунд), либо вмятина пропадает моментально, но кожа при этом бледная и прохладная? И третий: сопровождается ли припухлость чувством распирания, тяжести, «налитости» или же отёк идёт вместе с одышкой, посинением губ, невозможностью лежать без высокой подушки?

Если преобладают первые варианты, речь идёт о венозно-лимфатическом отёке, который считается вариантом нормы. Такое бывает в жару, при долгом стоянии, сидении или неудобной обуви. Врач советует носить компрессионные гольфы, делать контрастный душ или на 15 минут поднимать ноги выше уровня сердца.

Если же вам ближе вторые варианты, высока вероятность проблем с сердцем или почками. В этом случае Гурин рекомендует не откладывать визит к терапевту. Сердечные отеки обычно сопровождаются одышкой и синюшностью — нужны ЭКГ, эхокардиография и, возможно, мочегонные под контролем врача. При подозрении на почечные отёки (утренние отёки лица и голеней, бледная и рыхлая кожа) следует сдать общий анализ мочи, кровь на креатинин и сделать УЗИ почек. Доктор подчеркнул, что самостоятельно пить мочегонные категорически запрещено.

Ранее Life.ru рассказывал, что переизбыток кортизола способен мешать снижению веса, даже если человек соблюдает дефицит калорий и регулярно занимается спортом. При затяжном стрессе уровень этого гормона растёт, что ведёт к повышению сахара в крови и накоплению жировой ткани — преимущественно в зоне живота, грудной клетки и шеи.