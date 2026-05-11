Слишком чисто — тоже плохо: Врач рассказала, как часто мыть голову, чтобы не заработать перхоть

Перхоть — это не просто косметический дефект, а сигнал усиленного шелушения кожи головы, за которым могут стоять разные причины: от неправильного ухода и питания до грибковой инфекции и гормональных сбоев. Об этом «Газете.ru» рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

«Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определённых условиях начинает активно размножаться. Этот грибок особенно «любит» жирную среду, поэтому чаще проявляется у людей с повышенной выработкой кожного сала», — отметила Галлямова.

В итоге получается воспаление и ускоренное отшелушивание клеток.

Врач подчеркнула, что провоцировать проблему могут как слишком частое мытьё агрессивными шампунями (это сушит кожу и разрушает защитный барьер), так и редкое мытьё (себум и отмершие клетки накапливаются, создавая питательную среду для микробов). Также влияет питание: избыток сахара и трансжиров меняет состав кожного сала.

Отдельный фактор — гормональные колебания, которые напрямую воздействуют на работу сальных желёз.

Иногда перхоть указывает на дерматологические недуги. Самые частые из них — себорейный дерматит и псориаз. Шелушение может также сопутствовать и более редким патологиям кожи. Если вы не можете самостоятельно определить причину появления перхоти или же она сопровождается зудом и покраснением — стоит показаться специалисту, заключила врач.

