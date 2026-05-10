США отчитались о перехвате 61 связанного с Ираном судна за время блокады

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) отчиталось о результатах морской блокады Ирана. С момента её введения американские военные корабли перехватили 61 коммерческое судно, связанное с Исламской Республикой, сообщается на странице командования в соцсети X.

Блокаду обеспечивает группировка из более чем 20 боевых единиц ВМС США. Как уточнили в CENTCOM, силы командования перенаправили 61 торговый корабль и вывели из строя ещё четыре, чтобы гарантировать соблюдение установленных ограничений.

Перехваченные суда либо следовали в иранские порты, либо выходили из акватории. В командовании подчеркнули, что блокада продолжает действовать в полном объёме. Вашингтон объясняет эти меры необходимостью пресечь морские перевозки, которые могут использоваться Тегераном для обхода санкций и получения доходов. По официальным данным, из-за блокады пролив не могут покинуть около 22,5 тысячи моряков, находящихся на более чем 1,55 тысячи судов.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный удар по кораблям США в Ормузском проливе, назвав его актом самообороны. Атакующие вражеские подразделения попали под обстрел и вынуждены были отступить, получив повреждения. Агентство Tasnim позже уточнило, что пострадало несколько американских эсминцев. В IRIB заявили, что удар стал ответом на американскую атаку против иранского нефтяного танкера.