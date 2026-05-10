10 мая, 18:51

Дрон ВСУ ранил женщину в селе Белгородской области

В селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина. Попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу.

Оперативные службы проведут подомовой обход территории в светлое время суток, информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что за сутки в Белгородской области от ударов беспилотников пострадали восемь человек. Атаки продолжились, несмотря на перемирие по случаю празднования Дня Победы. Шестеро раненых, среди которых 12-летний ребёнок и трое сотрудников скорой помощи, пострадали в посёлке Разумное Белгородского округа. Там дрон атаковал коммерческий объект. В результате разрушены само здание, один павильон и 21 автомобиль.

Юлия Сафиулина
