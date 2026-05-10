Дроны Ирана подбили американское судно у берегов Катара

Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на главу компании.

По данным телеканала, один дрон попал в судно, второй промахнулся. В момент атаки Neha было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи. На борту находились 23 моряка, никто из них не пострадал. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее Life.ru заявлял, что кризис в Ормузском проливе может создать опасный прецедент для других регионов мира. Ситуация, при которой Иран и США фактически остановили судоходство в одном из важнейших морских коридоров, может стать примером для других государств.