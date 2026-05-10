День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 18:59

Дроны Ирана подбили американское судно у берегов Катара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на главу компании.

По данным телеканала, один дрон попал в судно, второй промахнулся. В момент атаки Neha было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи. На борту находились 23 моряка, никто из них не пострадал. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

КСИР: Новый порядок в Персидском заливе установит лидер Ирана
КСИР: Новый порядок в Персидском заливе установит лидер Ирана

Ранее Life.ru заявлял, что кризис в Ормузском проливе может создать опасный прецедент для других регионов мира. Ситуация, при которой Иран и США фактически остановили судоходство в одном из важнейших морских коридоров, может стать примером для других государств.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar