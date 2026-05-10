В Воронежской области полиция остановила машину с поросёнком без ветдокументов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narong Khueankaew
В Воронежской области представители ДПС остановили автомобиль, в котором перевозили поросёнка. У водителя отсутствовали необходимые ветеринарные документы, требуемые законодательством для перевозки животных. Информация об этом поступила от Telegram-канала «Блокнот Воронеж».
По словам водителя, он приобрёл животное в населённом пункте Калач и направлялся в Чертковский район Ростовской области. По факту нарушения оформлен акт, согласно которому поросёнка должны вернуть в Калачеевский район. Водитель привлечён к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в селе Новотроицкое Хабаровского края были зарегистрированы случаи нападения диких или сбежавших домашних свиней на детей. По заявлению местных жителей, животные бесконтрольно передвигаются по территории населённого пункта, нанося ущерб частной собственности и общественным пространствам, включая кладбище. Граждане обратились в органы власти с просьбой принять меры по нормализации ситуации.
