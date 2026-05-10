В США хирург удалил пациенту печень вместо селезёнки

70-летний Уильям Брайан умер после операции, во время которой врач удалил ему печень вместо селезёнки. В апреле жюри присяжных предъявило 44-летнему хирургу обвинение в непредумышленном убийстве. Врач из Флориды Томас Шакновский, ставший фигурантом дела о смерти пациента во время операции, заявил, что трагедия «останется с ним навсегда». Фрагменты его ноябрьских показаний опубликовал NBC.

На допросе Шакновский сообщил, что после удаления органа распорядился записать его как селезёнку и внёс такие данные в медицинские документы. Он утверждает, что после смерти пациента находился в тяжёлом эмоциональном состоянии, плакал и чувствовал собственную вину.

По словам врача, во время вмешательства у Брайана началось сильное кровотечение и остановилось сердце. Пока медики проводили реанимацию, хирург пытался найти источник кровопотери, но, как он пояснил, из-за паники не смог правильно определить орган.

«Я не смог различить их, потому что был в сильном шоке. Это было похоже на переполненную раковину, которая забилась, и я пытался нащупать и найти место кровотечения, но мне это не удалось. После 20 минут борьбы — отчаянных попыток — спасти ему жизнь, произошёл инцидент с операцией на неправильном участке. Это ужасная вещь, с которой мне придётся жить до конца жизни», — заявил хирург в ходе восьмичасового допроса.

Вдова пациента Беверли Брайан подала иск о халатности. Она считает, что врач пытался скрыть ошибку, чтобы избежать ответственности. При этом, согласно материалам дела, судмедэксперт назвал селезёнку погибшего «почти нормальной», хотя сам Шакновский говорил о её значительном увеличении. Следствие считает, что действия хирурга привели к смертельной кровопотере. По предъявленному обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы.

