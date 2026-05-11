10 мая, 21:02

В Белоруссии призвали ЕС закупать тракторы и комбайны вместо танков

Европейским странам следует уделять больше внимания развитию сельского хозяйства. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что вместо закупок бронетехники ЕС стоило бы закупать тракторы и комбайны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Первый информационный».

Вольфович заявил, что государства ЕС продолжают увеличивать оборонные бюджеты, закупают американское вооружение и проводят многочисленные военные учения. По его мнению, европейские правительства сосредоточились на гонке вооружений, хотя вместо танков и другой техники могли бы инвестировать в производство продовольствия и развитие аграрной отрасли.

Он конкретно упомянул Польшу и Германию, которые, по его словам, стремятся нарастить численность армий. Вольфович обратил внимание на заявления Берлина о планах создать крупнейшие вооружённые силы в Европе численностью более 450 тысяч военнослужащих. При этом представитель Совбеза Белоруссии связал милитаризацию с внутренними трудностями европейских стран.

Ранее в Финляндии выступили с заявлением, что европейские лидеры рискуют столкнуться с коллапсом, если продолжат подталкивать регион к полноценной войне против России. По словам политика, краинский кризис по своему масштабу уже смахивает на мировую бойню. По его убеждению, затягивание этого противостояния сулит Евросоюзу лишь новые разрушения.

Тимур Хингеев
