«Опасный момент»: В Финляндии предупредили о риске ответа России
Мема: Дальнейшая эскалация с Россией приведёт Европу к катастрофе
Европейские лидеры рискуют столкнуться с коллапсом, если продолжат подталкивать регион к полноценной войне против России. С таким жёстким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема соцсети X.
«Лидеры ЕС, стремясь к конфронтации с Россией, ставят на карту жизни европейцев», — написал он.
Мема также заявил, что украинский кризис по своему масштабу уже смахивает на мировую бойню. По его убеждению, затягивание этого противостояния сулит Евросоюзу лишь новые разрушения
При этом Мема также обратил внимание на то, что в отношениях между двумя сторонами наступил «опасный момент». Политик дополнил, что нынешнюю стадию диалога Москвы и Брюсселя можно охарактеризовать именно так, подчеркнув серьёзность сложившейся обстановки.
Ранее посол России в Германии прокомментировал страхи Европы о войне с Россией. Сергей Нечаев заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с Североатлантическим альянсом и тем более с Германией. Примечательно, что незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз попытался напугать немцев «российской угрозой», заявив о миллиардных расходах Европы на оборону.
