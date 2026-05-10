Европейские лидеры рискуют столкнуться с коллапсом, если продолжат подталкивать регион к полноценной войне против России. С таким жёстким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема соцсети X.

«Лидеры ЕС, стремясь к конфронтации с Россией, ставят на карту жизни европейцев», — написал он.

Мема также заявил, что украинский кризис по своему масштабу уже смахивает на мировую бойню. По его убеждению, затягивание этого противостояния сулит Евросоюзу лишь новые разрушения

При этом Мема также обратил внимание на то, что в отношениях между двумя сторонами наступил «опасный момент». Политик дополнил, что нынешнюю стадию диалога Москвы и Брюсселя можно охарактеризовать именно так, подчеркнув серьёзность сложившейся обстановки.