Следователи заподозрили драку пилотов перед падением Boeing в Китае

Следователи изучают версию о конфликте пилотов перед крушением Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае. Самолёт потерпел катастрофу во время рейса из Куньмина в Гуанчжоу в 2022 году. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на данные расследования и расшифровку бортовых самописцев.

По информации издания, записи чёрных ящиков показали, что незадолго до столкновения один из пилотов пытался выровнять лайнер и поднять нос самолёта, тогда как другой продолжал направлять воздушное судно вниз.

«Обычно манёвр крена выполняется плавно, но здесь мы видим резкие движения туда-сюда, как будто кто-то пытался парировать первоначальный наклон», — отметил специалист по расследованию авиакатастроф Джефф Гузетти.

Daily Mail пишет, что противостояние в кабине продолжалось около 18 секунд. Итальянские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с расследованием Национального совета по безопасности на транспорте США, сообщили о криках, тяжёлом дыхании и звуках борьбы на записи самописцев. По данным расследования, перед переходом самолёта в резкое пике на Boeing принудительно отключили оба двигателя. Эксперты отметили, что на этой модели самолёта рычаги подачи топлива защищены от случайного выключения, поэтому для остановки двигателей требуются осознанные действия экипажа.

Американские специалисты также установили, что во время падения лайнер выполнил полный переворот. Бортовой самописец зафиксировал хаотичные движения штурвала в разные стороны. Следствие считает, что один из членов экипажа мог пытаться помешать действиям другого пилота.

Катастрофа произошла в марте 2022 года. На борту находились 132 человека, все они погибли. В кабине в момент падения были командир воздушного судна, второй пилот и наблюдатель. Официальный отчёт по расследованию китайские власти пока не опубликовали. При этом эксперты, участвующие в изучении материалов дела, всё чаще склоняются к версии о преднамеренном вмешательстве в управление самолётом.

