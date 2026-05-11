В Сети появилось видео с избиением украинца, который бросал камни в тюленя

В Сети появилось видео с избиением 37-летнего украинского бизнесмена Игоря Литвинчука, который обвиняется в жестоком обращении с самкой тюленя-монаха на Гавайях. Местные жители напали на агрессора, который бросал камни в охраняемое животное.

Жители острова Мауи, где произошёл инцидент, сумели вычислить место проживания бизнесмена и нанесли ему удары по голове и туловищу. Мэр острова Ричард Бессен заявил, что поступок туриста является недопустимым, а он сам будет привлечён к полной ответственности за содеянное.

На данный момент известно, что бизнесмен был допрошен властями штата и отпущен. В то же время местное отделение по охране природы передало дело в Управление правоохранительных органов (NOAA) для рассмотрения и принятия мер.

Напомним, полиция задержала мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Речь идёт о самке тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детёныша. Животное находилось под наблюдением специалистов и было ограждено временным защитным барьером. Как утверждается, Игорь Литвинчук связан с транспортной компанией Transridge Inc.