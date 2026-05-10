По словам американского лидера Дональда Трампа, США достигли соглашения об освобождении пятерых иностранцев — трёх граждан Польши и двух граждан Молдовы, которые содержались в заключении в РФ и Беларуси.

«Мы только что добились освобождения трёх польских и двух молдавских заключённых из белорусского и российского заключения», — пишет хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

В контексте заявления об освобождении заключённых Трамп также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.

Ранее украинский координационный штаб направил России списки для обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу». По словам главаря киевского режима, Соединённые Штаты Америки взяли на себя обязательства по обеспечению гарантий проведения данного обмена. Зеленский подтвердил, что обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» находится в стадии подготовки и должен состояться.