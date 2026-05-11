10 мая, 21:50

В Белгородской области БПЛА ударил по территории предприятия, ранен сотрудник

В селе Ясные Зори Белгородской области дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразил предприятие — ранен сотрудник. У пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Ему оказана вся необходимая помощь в городской больнице №2 Белгорода, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В результате атаки повреждены КамАЗ и легковушка, ещё один легковой автомобиль сгорел.

Ранее в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, в результате чего пострадала мирная жительница. Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу.

Алена Пенчугина
